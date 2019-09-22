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Fenerbahçe'de Rodrigues'in sakatlığı

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in, ayak bileğinde zorlanma ve kısmi dejenerasyon saptandı.

22.09.2019 12:36Fenerbahçe'de Rodrigues'in sakatlığı
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in, ayak bileğinde zorlanma ve kısmi dejenerasyon saptandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun, ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği belirtildi.
Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından futbolcunun tedavisine başlanıldığı aktarıldı.
Garry Rodrigues'in, dün yapılan MKE Ankaragücü maçında ayak bileği burkulmuştu.

Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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