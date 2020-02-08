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Fenerbahçe'de 'Sefa Kalya' koreografisi'

Fenerbahçe tribünleri, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler tribün lider Sefa Kalya'yı unutmadı.

08.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:01Fenerbahçe'de 'Sefa Kalya' koreografisi'
tribünleri, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Fenerbahçeliler tribün lider Sefa Kalya'yı unutmadı. Sarı-lacivertli tribünler Kalya adına Okul açık tribününde bir koreografi gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünler geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Sefa Kalya'yı unutmadı. Okul açık tribününde yapılan koreografide Kalya'nın resmi açılırken, 'Bizim Fenerbahçeliliğimizi Yüreğimizden Söküp Atamazlar' ibaresi yer aldı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sefa Kalya, Genç, Spor

Kaynak: İHA

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