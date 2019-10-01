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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte Mehmet Ekici ve Zajc'in gönderilmesi beklenirken Serdar Aziz ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

01.10.2019 16:32

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun ayrılığının ardından takımın başına getirilen Ersun Yanal'dan sonra sezonu 6. sırada tamamlamayı başaran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İki dönemde de birkaç isimle yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ın takımdan gönderilmesini beklerken, sürpriz bir ismin ayrılığı gündeme geldi.

SERDAR AZİZ İLE YOLLAR AYRILIYOR İDDİASI

Akşam'ın haberine göre; Sarı lacivertlilerin, Zanka ve Rami transferlerinin ardından forma şansı bulamayan milli stoperi Serdar Aziz ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında düzenli olarak forma giydikten sonra yeni sezonda yapılan stoper takviyelerinin ardından forma şansı bulamadı.

Yeni transfer Rami'ye sadece Ankaragücü maçının ilk 45 dakikasında görev veren Ersun Yanal'ın bu bölgede Serdar'ın yerine orta saha oyuncusu olan Jailson'a şans vermesi, Yanal'ın 29 yaşındaki stoperi kadroda düşünmediği yorumlarına yol açtı. Sarı-lacivertlilerin Serdar Aziz için devre arası transfer dönemi ve sezon sonu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

YENİ SEZONDA MAÇA ÇIKMADI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan milli stoper, 2018/2019 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti. Serdar, yeni sezonda Fenerbahçe ile resmi maça çıkmadı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor

Mehmet Ekici, Ersun Yanal, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(4)
MEMLEKETİM:Gönderilme dedikodusu varsa muhakkak Galatasaray''da oynadigi icindir.
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İŞTE FİKO NUN HOCASI:GS da oynamamış ve . . Profesyonel Futbol Kariyeri :1984-1986 - Fatih Karagümrük1986-1988 - Çaykur Rizespor1988-1989 - Kahramanmaraşspor1989-1990 - Bakırköyspor1990-1991 - Kasımpaşa1991-1995 - İstanbulspor1995-1995 - Küçükçekmecespor1996-1996 - Nişantaşıspor1998-1999 - Vefa, işte bu takımlar. Spor Akademisi bile okumamış, Ticaret Lisesi mezunu. .
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CANMEN:DIYOSUN. . . O ZAMAN HIC TRANSFER YAPMAZDIK. . . CALISMIYO DEMEKKI. . .
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YORUM:adamın kolu kırık maça nasıl çıksın habere bak ya
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