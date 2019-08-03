Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

03.08.2019 22:37 Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanın, pas ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Öte yandan birkaç gün önce baba olan sarı-lacivertli takımın Brezilyalı oyuncusu Jailson'u, teknik heyet ve takım arkadaşları tebrik etti. Jailson için pasta kesildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:09   Mariano: "Tek amacım kalan 1 seneyi de Galatasaray'da tamamlamak"
00:07   Marcao: "İyi yoldayız ve daha iyi olacağımızı düşünüyorum"
00:01   Yusuf Yazıcı'da işlem tamam! 19 milyon euro...
23:59   Mariano: "Tek amacım kalan 1 seneyi de Galatasaray'da tamamlamak"
23:49   Maçın ardından
23:48   Okan Kocuk: "İnşallah uzun yıllar bu statta bu taraftarın önünde kaleyi korurum"
23:47   Okan Kocuk: "İnşallah uzun yıllar bu statta bu taraftarın önünde kaleyi korurum"