01.07.2019 21:16
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Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları başladı

Fenerbahçe

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu öncesinde ilk antrenmanın teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
Antrenmana milli takımlarda görev almayan ve geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen oyuncuların yanı sıra genç futbolcuların da katıldığı aktarıldı.
İdmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın, iki grup halinde top kapma ve pas organizasyonlarının ardından topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Can Bartu Tesisleri , Fenerbahçe , Futbol , Spor

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