05.07.2019 13:45
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Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.
İki gruba ayrılan futbolcuların top sürme, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile antrenman son buldu.
Sarı-lacivertli ekip, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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