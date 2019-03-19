Fenerbahçe'de Sezon Sonu 8 İsim Yolcu

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, eski günlerine dönmek için yeni sezonu bekliyor. Teknik direktör Ersun Yanal, bu sezonu tamamen unutup önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmanın peşinde. Hem Yanal'ın ekibi hem de Comolli'nin gözlemcileri, Avrupa'nın dört bir yanında oyuncu avına çıkmış vaziyette.

Ersun Yanal ayrıca gelecek sezon takımdaki genç yetenekleri de sahaya sürecek. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerle yolların ayrılmasının ardından 19 futbolcunun yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymesi kesin gibi görünüyor. Kanarya'da sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel, Şener Özbayraklı ve Soldado gibi isimlerin durumu ise belirsiz.

Takvim'de yer alan habere göre; Bu sezon da beklentileri karşılayamayan Alper Potuk, kiralık olarak takımdan ayrılabilir. Ganalı Ayew'in kalmasını Ali Koç da Ersun Yanal da çok istiyor ancak son sözü Swansea söyleyecek. Fenerbahçe'de gelecek sezon en az 8 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Kanarya'da sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel, Şener Özbayraklı ve Soldado gibi isimlerin durumu ise belirsiz.

Ersun Yanal ayrıca bu sezon forma şansı vermediği Ferdi Kadıoğlu ile Oğuz Kağan Güçtekin'i yavaş yavaş 11'e monte etmeye hazırlanıyor. Yanal, son dönemde formunda ciddi gerileme olan Eljif ile form tutması için yaz kampında özel olarak ilgilenecek. Altyapıda olumlu anlamda göze batan sol bek Abdulcebrail, stoper Burak Albayrak, kanat oyuncusu Mahsun Çapkan ve U21 liginde krallık yarışında zirvede olan Yusuf Mert Tunç, A takıma yükselebilir.

Sarı lacivertli ekipte sezon sonunda Kameni, Skrtel, Neustadter, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Benzia, Slimani ve Frey ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.