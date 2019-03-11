11 Mart 2019, 15:14
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Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim

Süper Ligde bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve ligde alt sıralarda kalan Fenerbahçe sezon sonu 14 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Ersun Yanal, "Bazıları bu atmosferi kaldıramıyor. F.Bahçe büyük bir kulüp. Büyük kulüp atmosferini kaldırmak kolay değil" sözleriyle fitili ateşledi. Sezon sonunda birçok isimle yollar ayrılacak.

2-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrasında F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bazıları bu atmosferi kaldıramıyor. F. Bahçe büyük bir takım. Büyük takımın atmosferini kaldırmak kolay değil" demişti. Bu sözlerin ardından Sarı-Lacivertli takımda sezon sonunda yapılacak büyük operasyonun düğmesine basıldı. Öncelikli olarak mukavelesi bitecek hiçbir isimle sözleşme yenilenmeyecek. 1.5 yıllığına kiralanan Moses dışında kiralıklara da yol verilecek.

KOÇ TALİMAT VERDİ

Volkan Demirel'e sezon sonunda teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Kameni, Alper Potuk ve Michael Frey'e talip olacak bütün kulüplere gerekli kolaylık gösterilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, scout ekibine talimat vererek dünya genelinde genç, kaliteli ve uygun maliyetli isimler bulunmasını istedi. Ersun Yanal sonrası yedeğe düşen Sportif Direktör Comolli'nin de yeni sezonda kalması beklenmiyor. Kalsa bile yetkileri minimuma indirilecek Transferde son kararları Teknik Direktör Ersun Yanal verecek. (Akşam)

Başakşehir, Bahçe, Ersun Yanal, Spor


YORUMLAR (16)
HUZUR: Bencede ikinci ligde maliyetleri fazla olur fenercik
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MAMİ: mehmet topalda gitmeli
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KAMENİ ALPER FREY DAHA SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR . OTURDUKLARI YERDEN DÜNYANIN PARASINI KAZANIYORLAR . NE GÜZEL MESLEK . O DEĞİLDE BU TOLGA CİĞERCİYİ KİM ALDI FENERE ÇOK MERAK EDİYORUM :D:D:D
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BEN MEMET: ayı gitdin de kim kalırsa kalsın bide yerine adam gibi kaleci gelsin
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FENERLİ: Frey e 2022 yılına kadar kontrat yapan zihniyetin futbolla uzaktan yakından ilgisi bilgisi yoktur. Çok boş adam var Fenerbahçe kulübünün içinde ve zarara uğratıyorlar kulübü. . . Yazıktır. . .
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