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Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampta bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

09.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:47Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı
İkinci devre hazırlıkları kapsamında 'te kampta bulunan , günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular salonda sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Dün akşam imzaların atılmasının ardından gece geç saatlerde kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sabah saatlerinde de sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Falatte antrenmanda sahada çalıştı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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