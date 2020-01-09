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Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalıştı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, akşam antrenmanında takımla çalışmalarda yer aldı.

09.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:41Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalıştı
'nin yeni transferi Simon Falette, akşam antrenmanında takımla çalışmalarda yer aldı.

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya 'te sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını 18.00'de gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan ve yarım saati basına açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı lacivertli ekipte yeni transfer Simon Falette takımla ilk çalışmasına çıkarken, Max Kruse hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

EMRE UYARILARDA BULUNDU

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, oyuncularla yakında ilgilenerek yaptıkları hataları düzeltmeleri doğrultusunda direktiflerde bulunurken hırsı ile dikkatleri çekti.

GÜRKAN BAŞKAN SAKATLANDI

Sarı lacivertli ekipte altyapı oyuncularından Gürkan Başkan, idmanda sakatlık yaşadı. Genç futbolcu bileğinden sakatlanırken tedavi edilmek üzere otele götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan detaylar

Simon Falette'nin görüntüleri

Ersun Yanal'dan görüntüler

Emre Belözoğlu'nun uyarıları

Gürkan Başkan'ın görüntüsü

Genel görüntüler



Ersun Yanal, Fenerbahçe, Belek, Spor

Kaynak: DHA

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