Fenerbahçe'de Sivasspor Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor
'u konuk edecek Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki idman, saat 11: 30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yan top çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- İstanbul
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Kaynak: DHA