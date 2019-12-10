Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

10.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:00Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 15. haftasında 15 Pazar günü Demir Grup 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanı pas çalışmasının ardından hücum ve defans varyasyonlarıyla tamamladığı aktarıldı.
Sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'ın özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:06 Red Bull M.E.O. geri dönüyor - Spor
15:00 Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı - Spor
14:58 ING Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor - Spor
14:56 Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu - Spor
14:52 (özel) Galatasaray'ın gündemindeki Jesse ile ilgili hocasından açıklama - Spor
14:35 Gattuso ve Ibrahimovic aynı takımda buluşuyor - Spor
13:58 FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu - Spor
13:57 Fatih Terim Arda Turan'a Galatasaray kapılarını kapattı - Spor
12:10 Yıldız futbolcudan Trump'a ağır sözler! "O manyağı Beyaz Saray'dan çıkarmalı" - Spor
12:10 Chelsea'ye talip çıktı! 3 milyar Sterlin - Spor
10.12.2019 15:07:32