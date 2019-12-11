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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

11.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:07Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 15. haftasında 15 Pazar günü Demir Grup 'a konuk olacak , hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular topla ısınma çalışmalarına devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.
Sakatlığı bulunan Victor Moses antrenmana katılmazken, Mevlüt Erdinç ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
Kulüp Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı izledi. Ali Koç, antrenmanı izlemeye gelen iki çocuk taraftarı Kadıköy'de bir maça davet etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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