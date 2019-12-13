Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:00Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Pazar günü Demir Grup ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Moses, özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla müsabakanın oynanacağı Sivas'a gidecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:49 Belediye'den Sivasspor'a destek - Spor
16:42 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor
16:40 Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor - Spor
16:39 Genç, projeleri için bakanlıklardan destek istedi - Spor
16:33 Adilcevazlı öğrenciler güreş müsabakalarında il birincisi oldu - Spor
16:04 Çok konuşulacak iddia! "Yıldız futbolcu yanlış isimle sahaya çıkıyor" - Spor
15:39 Leicester City Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı - Spor
15:23 Kayserispor'da 2 ayrılık - Spor
15:13 Mesut Özil'den Doğu Türkistan tepkisi - Spor
14:53 Klopp imzayı attı! - Spor
13.12.2019 16:57:58