Haberler » Güncel » Fenerbahçe'de Stimac ile yollar ayrıldı - Haber

Fenerbahçe'de Stimac ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli basketbolcu Vladimir Stimac ile yollar ayrıldı.

23.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:05 Fenerbahçe'de Stimac ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli basketbolcu Vladimir Stimac ile yollar ayrıldı.
Sezona istediği gibi başlayamayan ve özellikle THY Euroleague'de zirvenin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda, kadro yapılandırması başladı. Bu bağlamda 32 yaşındaki Stimac ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
(İHA)

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Doğuş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:29   DHA DIŞ –İtfaiyeci usulü evlenme teklifi - Haber
12:29   Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Haber
12:29   ESENYURT'TA KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Haber
12:28   POMPALI TÜFEK, FARE ZEHİRİ... KADINA SALDIRI SON ANDA ENGELLENDİ - Haber
12:28   İletişim Başkanlığından "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi" - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinden fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:30:43