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Fenerbahçe'de sürpriz Vedat Muriqi gelişmesi! 12 milyon euroluk teklif

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir maçlarını boş geçmeyerek 2 gol atan ve Fenerbahçe'nin zirvede yer almasında önemli rol oynayan Vedat Muriqi'ye 12 milyon euroluk transfer teklifi geldi.

28.08.2019 14:33
Fenerbahçe'de sürpriz Vedat Muriqi gelişmesi! 12 milyon euroluk teklif

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe'de 2 gol atan Muriqi gösterdiği performas ve saha içindeki müdadelesi ile kısa sürede taraftarın sevdiği isimlerden oldu.

Sezon öncesi Muriqi için Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanan ve golcü oyuncuya sarı lacivertli formayı giydiren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Buna göre 25 yaşındaki futbolcuya bir Arap kulübünün 12 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise hiç düşünmeden yapılan bu teklifi reddettiği kaydedildi.

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Fenerbahçe'de sürpriz Vedat Muriqi gelişmesi! 12 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (11)
BENJAMİN: eil için de napolinin haberi varmı bundan diyordunuz 6saraylılar, jagne size yeter zaten:dddddddddddddddd
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ADINIZI YAZIN: hemen verin
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ŞAPKACI: YUSUF YAZICI 17. 5MİLYON ELJİF ELMAS IN 16MİLYON EUROYA TRANSFER OLUYORSA BUNUN DEĞERİ 30MİLYONDUR
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5 1
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LAFIN BİTTİĞİ YER: ulan ne güzel yer yapıyo bu basın fenere. cakniyi her yerde kötüleyip elde bıraktırdılar türkiye rekoru kıran futbolcuyu. 2 milyon etmez stepneleri 17 milyona satmışlar ???!!! sözde inanmadık tabi. kim fener furması giyse 10 milyonun üstünde. geçen sene ligden düşme korkusunu unuttular herhalde. hı hı hı. . .
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BORUCU: FALCAO HAVALİMANINA GEMİŞŞŞŞ HAHAHAHAHAHAHAHAHAH
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UĞUR ŞENTÜRK: Komedi fenerin ilk maçı hiç hazırlık maçı yapmamış gazişehir ikinci maçı ise başakşehir en az 4 0 yeneceği maçta vısca resmen fenere çalıştı feneri iyi şişirdiler. Galatasaray şampiyonluk oranları belli ediyor bu ligin ağa babası GALATASARAY bunu herkes kabullendi artık. .
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FB: Kafa karıştırmak için masa başında yapılan aslı astarı olmayan yalan haber. . .
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ALTYAPI: hey sen şampiyon olmadan nereye. . .
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HULK: iyi para
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ADINIZI YAZIN: yalan haber haberi yapanın kendi hayal dünyasında gerçekleşmiş teklif:)
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