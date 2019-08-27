Fenerbahçe'de teknik heyet, Luiz Gustavo ve Kolarov'dan haber bekliyor!

Marsilya'dan Luis Gustavo'yu renklerine bağlamak için imkanlarını zorlayan sarı lacivertliler, Fransız kulübünün içinde bulunduğu finansal krizi de değerlendirerek oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor. Brezilyalı oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmek konusunda istekli olduğu ve kulüpler arasındaki görüşmelerin neticelendirilmesini beklediği öğrenildi.

GOLCÜ ARAYIŞLARI DA DEVAM EDİYOR

Sezona flaş bir başlangıç yapan Vedat Muriqi dışında elinde forvet oyuncusu bulunmayan sarı lacivertliler, alternatif golcü arayışlarını da sürdürüyor. Sol bek konusu ise tamamen Kolarov transferine endekslenmiş durumda. Roma kulübünün oyuncuyu bırakmak istememesi ise sarı lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor.

HASAN ALİ, MOSES VE ISLA YOK

Öte yandan Trabzonspor maçı hazırlıklarını da sürdüren sarı lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Isla, Moses ve Hasan Ali Kaldırım bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Başakşehir maçının onbirinde değişiklik yapmayı düşünmediği gelen haberler arasında.

(beIN Sports)