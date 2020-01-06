Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi

Sarı-lacivertli ekibin Şilili milli oyuncusu Mauricio Isla'nın Arjantin yolcusu olduğu iddia edildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Isla'nın transferi için Boca Juniors ve Fenerbahçe'nin görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi.

Boca Juniors'ın takımda görmek istediği tecrübeli oyuncu ile ilgili baskı uyguladığı belirtilirken, transferin bu hafta netleşeceği iddia edildi.

ANLAŞMA OLMAZSA SEZON SONUNDA 3 YILLIK SÖZLEŞME

Boca Juniors'ta futbolun patronu olan Juan Roman Riquelme'nin Isla'ya 3 yıllık sözleşme önereceği de haberin devamında yer aldı.

Arjantin devinin sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Isla'yı Ocak ayında kadrosuna katamazsa sezon sonunda bonservissiz şekilde renklerine bağlayacağı ifade ediliyor.

31 yaşındaki Şilili Isla 2017-2018 sezonunda Cagliari'den sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 86 resmi maça çıktı.