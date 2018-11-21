Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci İlk Kez Sahada Çalıştı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:25



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:25

- Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ilk kez sahada çalıştıFenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi olan Tolga Ciğerci, ilk kez sahaya çıktı ve düz koşu yaptı. Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Koeman'ın da antrenman sırasında futbolcularla birlikte çalışması dikkatlerden kaçmadı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.Tolga Ciğerci ilk kez sahaya çıktıMilli takımlardan dönen Slimani ve Benzia, salonda bireysel antrenman yaptı. Tedavileri devam eden Alper Potuk, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım da çalışmalarına salonda devam etti. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle şu ana kadar tedavi olan Tolga Ciğerci de bugün ilk kez sahaya çıktı. Tolga, fizyoterapist eşliğinde yürüyüş ve düz koşu yaptı.Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe, yarın basına kapalı olarak çalışacak.