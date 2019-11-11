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Fenerbahçe'de transfer için 4 futbolcu gönderilecek

Devre arasında takıma takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de kadroda yer açmak ve Finansal Fair Play'e takılmamak için planlar yapılıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertli ekip Jailson, Zajc, Alper Potuk ve Mehmet Ekici ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

11.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:04

Finansal Fair Play anlaşmasına rağmen kadrosuna sol bek, sol açık ve golcü takviyesi planlayan , kaynak oluşturacak isimleri belirledi.

4 FUTBOLCU GÖZDEN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin ardından yedek kulübesine çakılı kalan Miha Zajc ile ilk 11'deki yerini kaybeden 'u satış listesine koydu. Sözleşmesinde yaptığı indirim performansına da aynı şekilde yansıyan Alper Potuk da gözden çıkarıldı.

ZAJC RUSYA YOLCUSU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Mehmet Ekici'ye kolaylık sağlayacak olan sarı-lacivertliler, Zajc'ı ise uzun süredir flörtte olduğu Rus takımlarından birine göndermeyi planlıyor. Sloven yıldız, düzenli oynayacağı bir kulübe gitmek için can atıyor, ancak Fenerbahçe ilk olarak yüksek bonservis ödenmesine bakacak.

ALPER'İN ÜCRETİ TRANSFERİNİ ENGELLİYOR

Jailson'a da ülkesinden ve Çin'den teklifler var. Alper'e ise yüksek ücreti sebebiyle sıcak bakan şimdilik yok.

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Fenerbahçe'de transfer için 4 futbolcu gönderilecek

Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Jailson, Spor


HABER YORUMLARI (3)
HAKAN:yerlerine şaibe nihat atama yapacakmış
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EFEDAYI:Önce ilk yarıyı lidere yakın bir yerde bitirin ; daha Adil Rami , İsla gibi bunlardan önce gönderilecek o kadar futbolcu var ki. Şu an bunları konuşmak zarar verir ; ayrıca gidenlerin yerinin daha iyileriyle doldurulması lazım. . .
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GFB:alperden kurtulamayız
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