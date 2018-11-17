Fenerbahçe'de Üç Yeni İmza!

Fenerbahçe 'de teknik direktör konusu en azından şimdilik rafa kalktı. Yönetim, büyük bir aksilik olmazsa sezonu Erwin Koeman ile tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı.

1 Haziran tarihi itibarıyla kiralıklar dahil toplam 13 futbolcunun sözleşmesi bitecek. Ali Koç ve ekibi, bu oyunculardan bazılarıyla Ocak ayında sözleşme görüşmelerine start verecek. Yönetimin ana planı Neustadter, Şener Özbayraklı ve Yiğithan Güveli ile devam etme yönünde. Şener'e ve Yiğithan'a TL üzerinden, Neustadter'e de şu anki sözleşmesinin altında teklifte bulunulacak. Mukavelesi sona eren bazı oyuncuların durumları ise takip edilecek. Bu isimler Martin Skrtel Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado. Valbuena ve Soldado, beklenen performanslarını sergilemeleri halinde sözleşmeleri zaten otomatik olarak uzayacak. Skrtel'e yine indirim istenerek 1 yıllık daha teklif yapılacak.

Roman Neustadter, Fenerbahçe'de yıllık 1.8 milyon Euro kazanıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de tüm maçlarda forma giydi ve hepsinde 90'ar dakika sahada kaldı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Volkan Demirel

Erten Ersu

Roman Neustadter

Yiğithan Güveli

İsmail Köybaşı

Şener Özbayraklı

Tolga Ciğerci

Andre Ayew (kiralık-opsiyon 12 milyon Euro)

Mathieu Valbuena (25 maç oynarsa 1 yıl otomatik uzayacak)

Aatıf Chahechouhe

Roberto Soldado (20 maç oynarsa 1 yıl otomatik uzayacak)