08.07.2019 20:09
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Fenerbahçe'de Vedat Muric kampa katıldı

Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geldi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geldi.
İstanbul'dan özel araçla Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelen sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Muric, idari menajer Volkan Ballı tarafından karşılandı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Muric, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin en büyük camiasına katıldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kosovalı oyuncu, "Gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim bu çubuklu formaya kavuştuğum için, bu takımın bir parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Kelimelerle ifade edemem bunları. İyi ki Fenerbahçe'deyim. FB TV'ye verdiğim röportajda, 'Fenerbahçe istedi, oldu.' dedim. Şu an da öyle söylüyorum, Fenerbahçe istedi, oldu." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Vedat Muric, sarı-lacivertli formayla basın mensuplarına poz verdi.
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor

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