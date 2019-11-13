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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in sakatlığı korku yarattı!

Fenerbahçe'de sakatlığı yüzünden Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarılan Vedat Muriqi endişesi yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, golcü oyuncunun durumunun aynı sakatlığı yaşayan ve 1 ay sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues gibi olmasından korkuluyor.

13.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:13

'nin Kasımpaşa'yla oynadığı maçın 73. dakikasında bir hava topu mücadelesi sonrası yere düşerken sağ ayağını yere ters basan Vedat Muriqi, sakatlık geçirmesine rağmen, takımını yalnız bırakmamak adına sakat sakat oyuna devam etmişti.

Ardından Çekya ve maçları için Milli Takımı kadrosuna katılan yıldız oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde dönmeden mütevellit ödem olduğu, bu durumda dört günde iki maç oynamasının uygun olmadığı görüldü.

GARRY RODRIGUES KORKUSU

İstanbul'a dönen Muriqi'in tedavisine Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından bugün başlanacak. Avrupa devlerinin peşinden koştuğu ve fiyatının 20 milyon euro civarında olduğu konuşulan Vedat Muriqi için EURO 2020 elemelerinde Çekya ve İngiltere maçları büyük önem taşımaktaydı.

Bu maçlarda iyi oynayıp golle buluşması halinde tecrübeli oyuncunun değerinin ikiye katlanacağı konuşuluyordu. Muriqi'in kesin dönüş tarihi belli değil ancak golcü oyuncuyla bire bir aynı sakatlığı geçiren Garry Rodrigues bir ay oynayamamıştı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in sakatlığı korku yarattı!

Garry Rodrigues, Fenerbahçe, İngiltere, Kosova, Spor


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