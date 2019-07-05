05.07.2019 15:44
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e Comolli engeli!

Ersun Yanal'ın "Takım kalmalı" dediği Volkan Demirel için Sportif Direktör Comolli, kaleci sayısındaki fazlalık nedeniyle karşı çıkıyor. Ali Koç ve yönetim ise kararsız kaldı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ederken gözler geçen sezon olduğu gibi yine Volkan Demirel'i aradı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın transfer raporunda "Mutlaka takımda kalmalı" dediği tecrübeli eldivenle sözleşme uzatılmasına Damien Comolli'nin karşı çıktığı öğrenildi.

Fransız Sportif Direktör'ün takımdaki kaleci sayısının fazlalığı nedeniyle bu transfere soğuk bakması sonrası Başkan Ali Koç ve yönetim de kararsız kaldı.

SEMIH ÖZSOY DA DEVREDE

Harun ve Ankaragücü'nden transferi an meselesi olan Altay ile yola devam edilmesinin daha doğru olduğunu düşünen Comolli, bu fikrini Başkan Ali Koç'a iletti.

Tecrübeli ismin Emre Belözoğlu ile takıma ağabeylik yapacağını düşünen Başkanvekili Semih Özsoy ise Yanal'ın raporunun dışına çıkılmaması ve Volkan'la sözleşme uzatılmasını istiyor. Yaşanan fikir ayrılığı sonrasında iki tarafı bir kez daha dinleyecek olan Başkan Ali Koç son kararı verecek.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e Comolli engeli!

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Volkan Demirel, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR (5)
34M: KESİNLİKLE GİTMELİ
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YURTTA SULH KONSEYİ: gitsin bu adam fb ye zarar verir zaten şikede yapıyor 3 temmuz bence gerçek fb şikecidir şampiyon trabzonspordur
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KRALEX: KALMALI KESINLIKLE ARTIK FENERBAHÇEYLE ÖZLESMIS BIR KIŞİ HALA İYİ Bİ KALECİ
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HÜSEYİN KÖKSAL: VOLKAN KALMALI TERCÜBESİ YETER AKLINIZI BAŞINIZA ALIN VOLKAN EFSANE KESINIKLE KALMALI
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DEMEDİ DEME: Volkanda iş yok artık eskisi gibi. Kalıyorsa idari personel olarak kalmalı.
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