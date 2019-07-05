Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e Comolli engeli!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ederken gözler geçen sezon olduğu gibi yine Volkan Demirel'i aradı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın transfer raporunda "Mutlaka takımda kalmalı" dediği tecrübeli eldivenle sözleşme uzatılmasına Damien Comolli'nin karşı çıktığı öğrenildi.

Fransız Sportif Direktör'ün takımdaki kaleci sayısının fazlalığı nedeniyle bu transfere soğuk bakması sonrası Başkan Ali Koç ve yönetim de kararsız kaldı.

SEMIH ÖZSOY DA DEVREDE

Harun ve Ankaragücü'nden transferi an meselesi olan Altay ile yola devam edilmesinin daha doğru olduğunu düşünen Comolli, bu fikrini Başkan Ali Koç'a iletti.

Tecrübeli ismin Emre Belözoğlu ile takıma ağabeylik yapacağını düşünen Başkanvekili Semih Özsoy ise Yanal'ın raporunun dışına çıkılmaması ve Volkan'la sözleşme uzatılmasını istiyor. Yaşanan fikir ayrılığı sonrasında iki tarafı bir kez daha dinleyecek olan Başkan Ali Koç son kararı verecek.