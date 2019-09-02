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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu!

Fenerbahçe, Volkan Demirel'e jübile yapılacağını ve oyuncunun teknik ekibe katılacağını duyurdu.

02.09.2019 20:13

38 yaşındaki Volkan Demirel futbola veda etti. Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in teknik heyette görev yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında 'Fenerbahçelilik' olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır. Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe'sinin başarıları için sarf edecektir.

"HEP BİRLİKTE YENİ YOLCULUKLARA"

Bu doğrultuda, değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır. Fenerbahçeli Volkan'a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz. Şimdi şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!"

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu!

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (16)
GERÇEKLER...: şükürler olsun futbol katillerinden biri yeşil sahadan ayrılıyor. . .
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FARKINADÜSELDORF: şunun ayırdına varamıyorsunuz: volkan insanlara sataşan, pislik çıkaran biri ama hasan şaş tahriklere kapılan yani birilerinin sataşıp sinirlendirdiği ve sinirlenip tepki gösterince de görenler tarafından volkan gibi sanılan biridir. ALAKASI YOK.
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MUSTAFA: bence darıca ya transfer olsun
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SOYUNMA ODASINA DA GİRMESİN SAKINCALI: Emre Volki yi aratmayacağına kanaat getirilmiş olmalı. . .
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FALCOA KIRK YILLIK GALATASARAY LI GİBİ: Tamda küçük abi Emre de gelmişken olacak iş mi yani. . .
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FALCO: Çirkefliğe devam eder
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11 18
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FB: hasan şaşı terim neden göndermedi şampiyonluk tehlikeye girdiğinde soyunma odalarına saldırıp rakip oyuncuların moralini bozsun diye istifasını kabul etmedi cinconlu yaratık
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HAKAN: Senin yaptığın gibi mi
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HAYDAR BABO: yeni taktik belli. . ayı yedek kulübesinden diğer takımın kulübesini ve taraftarını kışkırtacak. çirkefliğe devam. . türk futbol tarihinin en çirkin sezonu bu sezon olacak izleyin de görün.
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HAKAN: Sensin çirkef
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