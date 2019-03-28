28 Mart 2019, 11:51
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Fenerbahçe'de Volkan Krizi! Ali Koç Geri Adım Atmadı

Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması yapılırken, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in takımdaki geleceğiyle ilgili yönetim ile teknik direktör Ersun Yanal arasında fikir ayrılığı yaşanıyor.

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 31 puanla 13. sırada bulunan ve gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen sarı lacivertlilerde önemli gündemlerden birisi de 37 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'in takımdaki geleceği.

ERSUN YANAL GELİNCE AFFEDİLMİŞTİ

Volkan Demirel, 2002 yılından bu yana formasını giydiği Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. O dönem başkanlık koltuğuna yeni oturan Ali Koç, konuyla ilgili olarak, "Volkan Demirel'in son senesi. Mukavelesi seneye bitiyor. Önümüzdeki yıl Berke ve Harun var" ifadelerini kullanmıştı. Volkan daha sonra dönemin yardımcı antrenörü Koeman'ın üzerine yürüdüğü ve başkanvekili Semih Özsoy'a, Ali Koç'un bulunduğu ortamda saygısızlık yaptığı gerekçesiyle kadro dışı kaldı. Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ise affedildi.

BERKE'YE ŞANS VERİLMESİ İSTENİYOR

Ali Koç, Volkan'ın son senesi olacağı görüşünden geri adım atmadı. Başkan ve yöneticiler, 37 yaşındaki file bekçisiyle sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. Başkan Koç, yeni sezonda özellikle 19 yaşındaki Berke Özer'in daha fazla şans bulmasını istiyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin de görüşü bu yönde.

ERSUN YANAL KALMASINI İSTİYOR

Ersun Yanal ise farklı düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Büyük değişimin yaşanacağı sezonda, 17 yıldır Sarı- Lacivertli formayı terleten Volkan Demirel'in kendisine fazlasıyla yardımcı olacağı görüşünde. Yanal, bu nedenle Volkan'ın en azından 1 sezon daha kalmasından yana. Tarafların bu konuyla ilgili olarak sezon sonunda toplantı yaparak, son kararı verecekleri öğrenildi.

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Ali Koç, Volkan Demirel, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor



YORUMLAR (1)
MELDA: VOLKAN DAHA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN İTİBAREN TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILMALIYDI. VOLKAN , AZİZ YILDIRIM''IN FENERDEKİ SABOTAJCILARINDAN BİRİSİDİR. AZİZ YILDIRIM OLMADIĞI MÜDDETÇE VOLKAN KESİNLİKLE KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ ALINMAMALIDIR.
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  • TUNÇ06 : HARUNU GETİRDİLER NE OLDU HER MAÇ 2-3 GOL YEDİ ..AZİZ KADAR DİYECEM AMA...AZİZİN TIRNAGI OLMAZLAR BUNLAR COMOLLİNİN TAKIMI OLDU ..AMA SENEYE İŞLER ÇOK KÖTÜ GİDERSE BU YÖNETİM DE GİDER...BABASIN YANIN DAN KOVULANLAR FUTBOLA YÖNELİYORLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
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