Fenerbahçe'de Yassine Benzia, Anderlecht Maçının Kadrosuna Alınmadı

Galatasaray derbisinde oyundan alındığı için tepki gösteren Yassine Benzia, idari kararla Fenerbahçe'nin Anderlecht maçının kadrosunda yer almadı ve idmana çıkmadı.

FENERBAHÇE, SON HAZIRLIKLARI YAPTI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek. Karşılaşmanın son çalışmasını Ülker Stadyumunda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma hareketleri ile çalışmaya başladı. Düz koşu ile devam eden idmanın basına açık bölümü pas çalışması ile son buldu.

BENZIA, SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE YOK

Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçeli futbolcu Benzia, Anderlecht maçının kadrosundan çıkarıldı. Cezayirli futbolcunun ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.'' şeklindeki ifadeleri üzerine idari karar ile kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.