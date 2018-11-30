Fenerbahçe'de Yedek Krizi

Erwin Koeman'ın takımında yedek kulübesinde kısıtlı hamle olması gözlerden kaçmadı. Hollandalı çalıştırıcının yedek kulübesinde hücum özellikli sadece Islam Slimani yer aldı.

Diğer 7 oyuncunun hep savunma özellikli olması oyuna da etki etti. İkinci yarıda değişiklik hakları yapılamadı. Soldado ve Mehmet Ekici kadroya yazılmaması ile Ayew'in sakatlığı kulübe seçimini zorladı. Koeman, 90 dakika boyunca hiç oyuncu değiştirmedi.

Frey gerginliği

Maçta 80. dakikada sakatlık sıkıntısı oldu. Dinamo Zagreb kalecisi Livakovic'in hava topunu aldıktan sonra bir anda yerde kalması ve sakatlanmasının ardından Frey'in hamlesi ortamı gerdi. Topu dışarı atmaya çalışan Livakovic'in topuna koşan Frey rakip takım oyuncularından tepki çekti ve itişme yaşandı.

Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Kadıköy'de başarılı bir görüntü çizdi. Sarı-lacivertliler, Anderlecht ve S.Trnava'ya karşı içeride 2-0'lık skorlarla kazandı.

D.Zagreb ile de evinde berabere kalan Fenerbahçe, bir üst tura çıkarken iç sahadaki başarısıyla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, sahasındaki 3 maçta gol yemedi, rakip filelere 4 gol atıp, 7 puan topladı.

Ele ele bir üst tura

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde tur atlamayı başardı. Sarı-lacivertli takım adını son 32'ye yazdırmayı başardı. Erwin Koeman ve ekibi, evinde lider Dinamo Zagreb ile berabere kalmasına karşın grubun diğer mücadelesinde Anderlech ile Spartak Trnava 'nın da yenişememesi üzerine rahatladı.

Sarı-lacivertliler, tur biletini galibiyete ihtiyaç duymadan aldı. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in ardından grubu 2. sırada bitirip turu atladı.

Penaltı isyanı

Mücadelede ikinci yarıda Dinamo Zagreb'de penaltı isyanı oldu. 65. dakikada Hırvat ekibinde Olmo, ceza sahasına girdi. Isla'nın yanından geçen Olmo, bir anda yerde kaldı. Şilili futbolcunun müdahelesiyle Dinamo Zagreb'li ismin düşmesi sonrası konuk takımda yoğun itiraz başladı. Ancak hakemler oyuna devam kararı verdi.