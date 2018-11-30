Fenerbahçe'de Yedek Krizi

CELAL UMUT EREN Fenerbahçe
Teknik Direktörü Erwin Koeman'ın takımında yedek kulübesinde kısıtlı hamle olması gözlerden kaçmadı. Hollandalı çalıştırıcının yedek kulübesinde hücum özellikli sadece Islam Slimani yer aldı.
Diğer 7 oyuncunun hep savunma özellikli olması oyuna da etki etti. İkinci yarıda değişiklik hakları yapılamadı. Soldado ve Mehmet Ekici
kadroya yazılmaması ile Ayew'in sakatlığı kulübe seçimini zorladı. Koeman, 90 dakika boyunca hiç oyuncu değiştirmedi. Eljif Elmas
kart cezalısı
Eljif Elmas uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Genç
oyuncu Spartak Trnava
deplasmanında forma giyemeyecek.
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Eljif Elmas,Fenerbahçe