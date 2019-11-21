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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

21.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:46Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı.
Milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc çalışmaya katıldı. Nabil Dirar ise yenilenme antrenmanı yaptı. Şili Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen Mauricio Isla, antrenmana katılmadı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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