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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

19.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:06Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Sakatlıkları süren Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
A Milli Takım'dan dönen Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç ise antrenmanın tamamında yer aldı.
Sarı-lacivertli ekipte, milli takımlarında bulunan Altay Bayındır, Nabil Dirar, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Isla, Zanka ve Garry Rodrigues de antrenmanda bulunmadı.
Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Savunma-hücum organizasyonuyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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