02.07.2019 14:00
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe

Fenerbahçe'de futbolculara yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet testleri yapıldı.

Fenerbahçe 'de futbolculara yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet testleri yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara "izokinetik" kuvvet testlerinin uygulandığı ifade edildi.
Testlerle oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas gruplarının tespit edildiği, buna göre futbolcuların antrenmanlarının programlanacağı belirtildi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Can Bartu Tesisleri , Fenerbahçe , Spor

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