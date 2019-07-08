08.07.2019 13:59
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.
Salonda gerçekleştirilen antrenmanın kuvvet çalışmaları ile başladığı, denge ve sakatlık önleyici çalışmalarla devam ettiği aktarıldı.
Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Kaynak: AA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Kaynaşlı, Düzce, Spor

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