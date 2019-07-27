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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

27.07.2019 22:00 Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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