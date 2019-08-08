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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

08.08.2019 13:26 Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk bölümünde futbolcular, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları gerçekleştirdi.
Dün Cagliari ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana devam ederken, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenman tamamlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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