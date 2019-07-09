09.07.2019 15:49
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Fenerbahçe'de yeni transferler idmana katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır, takımla birlikte idmana çıktı. Vedat Muriç, idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Altay Bayındır ise takımdan ayrı koşu yapyı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce Topuk Yaylası Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Yeni transfer Vedat Muriç, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Bir diğer transfer Altay Bayındır ise ilk antrenmanında takımdan ayrı koşu ve kuvvet programları uyguladı.

Fenerbahçe'de yeni transferler idmana katıldı

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YORUMLAR (3)
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İZMİRLİ DEN SELAMLARLA......: Hayırlısı olsun, her şey fenerbahçe için.
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