28 Kasım 2018, 02:30
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Fenerbahçe'de Zagreb Hazırlığı!

Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ülker Stadı'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma idmanın ardından pas organizasyonları üzerinde dürdü. Antrenman, hücum-defans organizasyonları sonrasında yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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