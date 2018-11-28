Fenerbahçe'de Zagreb Hazırlığı!

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı
'nda Hırvatistan
ekibi Dinamo Zagreb
ile oynayacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri
'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma idmanın ardından pas organizasyonları üzerinde dürdü. Antrenman, hücum-defans organizasyonları sonrasında yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Avrupa,Ülker Stadı,Fenerbahçe
28 Kasım 2018 Çarşamba 02:30