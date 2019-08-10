Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe'de Zajc'e takım aranıyor

Fenerbahçe yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Ancak geçtiğimiz sezon Empoli'den transfer edilen Zajc için formül aranıyor. Oyuncunun hazırlık maçlarından bile fazla şans bulamaması sonrasında futbolcu için kulüp aranıyor.

10.08.2019 12:19
Fenerbahçe'de Zajc'e takım aranıyor

Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında bile yeterli şans bulamayan Miha Zajc için kulüp aranıyor. Önceden gelen cazip teklifleri geri çeviren Sarı-Lacivertli yönetim, şimdi Sloven 10 numarayı en iyi şartlarda satabilmek için güvendiği menajerleri devreye soktu.

22 KİŞİ ARASINDA BİLE YOKTU

Zajc'ın transferinden elde edilecek para yine transferde kullanacak. Zajc, Cagliari maçında şans bulan 22 oyuncu arasında bile yoktu.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 10 maça çıkan Miha Zajc 2 gol attı. Sarı-lacivertli takımla kamp çalışmalarını sürdüren Miha Zajc'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GalatasarayGalatasaray'da Mehmet Topal harekatı!

Fenerbahçe ile Kolarov ön protokol imzaladı! Vazgeçen taraf tazminat ödeyecekFenerbahçe ile Kolarov ön protokol imzaladı! Vazgeçen taraf tazminat ödeyecek

Bayern Münih, Cengiz ÜnderBayern Münih, Cengiz Ünder'in peşinde!

Fenerbahçe'de Zajc'e takım aranıyor

Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:39   Amed Sportif Faaliyetlerin bayram izni başladı
13:38   Beşiktaş'ta Battal Durusel anıldı
13:37   Diyarbakır takımları arasındaki dostluk maçı iptal edildi
13:37   Van Dijk'tan İstanbul paylaşımı
13:36   Fenerbahçe Kulübünden bayram mesajı
13:33   Göztepe'de Jerome yeni sayfa açacak
13:32   TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan bayram kutlaması