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Fenerbahçe'de Zajc krizi! Yönetim baskı yapıyor

Yeni sezon öncesi 9 transfer yaparak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, takımda olan isimlerle de yollarını ayırmaya çalışıyor. Sarı lacivertli ekip Miha Zajc'i satarak bonservis geliri elde etmeyi bekliyor ancak oyuncu yıllık ücret beklentisini yüksek tuttuğu için görüştüğü kulüplerle anlaşma sağlayamadı.

16.08.2019 11:19
Fenerbahçe'de Zajc krizi! Yönetim baskı yapıyor

Özellikle orta sahada oldukça fazla oyuncusu olan Fenerbahçe Kulübü, Empoli'den 3,5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisi karşılığından satın alınan Zajc'i elinden çıkarmaya çalışıyor.

YILLIK ÜCRET KONUSUNDA SORUN ÇIKARIYOR

Sarı lacivertli ekip, transfere kaynak oluşturmak için Sloven oyuncuyu satmak istiyor ancak genç oyuncu şu ana kadar görüştüğü hiçbir kulüple anlaşamadı. Anlaşma sağlanamamasının altında yatan ise yıllık ücret...

Fenerbahçe Yönetimi'nin oyuncuya takımdan gitmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Zajc krizi! Yönetim baskı yapıyor

Fenerbahçe Kulübü, Salih Uçan, Empoli, Spor

YORUMLAR (9)
FB: sayın ali koç win win gecesinde demedimi ersun hoca kalp krızi geçirmesin transferler için dedi başkan yıldız transferi yap fenerbahçeye yoksa yine şampiyon olamayız daha neyi bekliyorsunuz transfer yapmak için anlamış değiliz uefa kararı çıktı eljif elmas satıldı daha neyin beklemesi bu sayın başkan gs gidip falcao ile nzonzi yi alıyor biz yıldız transferi yapamıyoruz lütfen artık yapın bitirin şu transferleri takım uyumunu sağlasın
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KOVUN GİTSİN BUNLARI: ZAJC, ALPER POTUK, KAMENİ, JAİLSON, HARUN TEKİN, FREY FB NİN FUTBOLCUSU OLAMAZ.
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KOVUN GİTSİN BUNLARI: TOLGAY ARSLAN VE DIRAR I YAZMAYI UNUTTUM LİSTEYE.
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UMİT0638: Bu adamı aldınız yarım sezon kötü olan takımda oynamaya çalıştı! bazen ilk 11 de bazen yedek başladı, şimdi günah keçisimi ilan edildi? Elimizdeki alper, tolgay, tolga ve mehmet ekiciden çok daha iyidir Zajc. . ferdi ve Zajc bu takımda kalmalı ve oynamalı. . alper, tolgay, tolga ve mehmet ekici satılmalı
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ALEX: Kale de Harun olduğu sürece Messi ve Ronaldoyu da getirseniz boş. Çünkü kaleye gelen her şut gol oluyor Harunun bir pozisyon bile kurtardığını gören var mı? Ama bunu ne yönetim ne de teknik heyet göremiyor.
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KOVUN GİTSİN BUNLARI: Rumuz bu
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KOVUN GİTSİN BUNLARI: zottirik cinsin galiba sen. cin mektubu şart sana yallah
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ZOTTİRİK: bir gece ansızın 2 kişi çıksın önüne
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