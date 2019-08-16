Fenerbahçe'de Zajc krizi! Yönetim baskı yapıyor

Özellikle orta sahada oldukça fazla oyuncusu olan Fenerbahçe Kulübü, Empoli'den 3,5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisi karşılığından satın alınan Zajc'i elinden çıkarmaya çalışıyor.

YILLIK ÜCRET KONUSUNDA SORUN ÇIKARIYOR

Sarı lacivertli ekip, transfere kaynak oluşturmak için Sloven oyuncuyu satmak istiyor ancak genç oyuncu şu ana kadar görüştüğü hiçbir kulüple anlaşamadı. Anlaşma sağlanamamasının altında yatan ise yıllık ücret...

Fenerbahçe Yönetimi'nin oyuncuya takımdan gitmesi için baskı yaptığı öğrenildi.