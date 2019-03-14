Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a Hazır

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor
ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
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Kaynak: DHA