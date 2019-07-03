03.07.2019 11:56
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Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı!

Fenerbahçe Kulübü, 8 yıl önce yaşanan 3 Temmuz ile ilgili resmi site ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 yıl önce Fenerbahçe'nin kapkara bir güne uyandığı belirtildi.

Söz konusu süreçte 11 puan geriden gelerek sezonun şampiyon tamamlandığı aktarılan açıklamada, "2011-12 sezonunda çok daha güçlü bir kadro kurma hedefinde, ekonomik olarak çok iyi durumdaydık! Tırnaklarımızla kazıyarak geldiğimiz, 5 branşta birden şampiyon olduğumuz, bir spor kulübünün olabileceği en güzel noktada, Fenerbahçemizi daha da güzel günler bekliyordu. 3 Temmuz 2011 sabah 06.00 sularında, ellerindeki sonsuz güç, polis, savcı, hakim, medya hepsi bir arada, arkalarındaki karanlık destekle kurguyu başlattılar" değerlendirmesinde bulunuldu.

Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı!

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Spor

YORUMLAR (10)
ÇAYKARALI: şikeciler bir de açıklama yayınlıyor. çanta ve mını cooper ne demeli
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FB: ergenekon balyoz şike bunların hepsi fetöcü kumpası olduğu bilindiği halde uefa başkanı yargılandı nasıl bir pislik olduğu çıktığı halde hala fetöcü uşakları burda dır dır ediyor ŞAMPİYON FENERBAHCE DİR noktayı biz koyduk hocanızada koyduk şimdi yallah hocanızın kılımı oluyorsunuz eteğinimi öpüyorsunuz başka yerinimi yalıyorsunuz gidin hizmetinizi yapın ama FENERBAHCE ye bulaşmayın sabrımızı zorlamayın . yoksa fenerbahce adamın gerisini siz anladınız zaten her maçta olduğu gibi size söyleniyor
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HAMZA: ne derseniz deyin boş göklerden gelen bir karar vardır
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ZENOZENA: ŞAMPİYONLAR, ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDERLER DEMEZLER Mİ ADAMA ???
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EGELİ: sürülen tarlalar, mini cooperlar, çanta ile taşınan paralar. . . . . say say bitmez. . . bu leke alnınızdan silinmez. adınız artık değişmez. kupanız sizin ve size kol kanat gerenlerin olsun. bize temizliğimiz yeter. . . . .
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OFLU: ŞİKE TÜRKİYEDE 10 harftir fenerbahçe :))))))))))))
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ŞAPKACI: BAL GİBİ ŞİKE YAPTINIZ VE ACEMİ ZAMPARA GİBİ YAKALANDINIZ, KUMPAS VARDI YAPTINIZ E YAPMASAYDINIZ. BU ŞİKE ACAİP LEKE VE BU LEKE ÖLÜNCEYE KADAR ÇIKMAZ İNSANIN ALNINDAN.
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FB: bal gigi bademlenmiş birisin hocan tarafından ne kadar belli ediyorsun kendini:)
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MELİH: kara futbol istemiyoruz 3 temmuzu unutmadık
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ADNAN: kumpasçı rezil futbol istemiyorum Türk futbolu düzlüğe çıkmalıdır
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