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Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı

Fenerbahçeli futbolcular, aralarında topladıkları 5 milyon TL ile 33 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine İstanbul Valiliği yardımıyla göndereceğini açıkladı.

30.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:04

Dünya genelinde yayılan koronavirüs salgını karşısında, Fenerbahçe Spor Kulübü de Türkiye'de ihtiyaç sahipleri için çalışmalara başladı. İstanbul Valiliği'nin başlattığı ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyasına Fenerbahçeli futbolcular aralarında topladıkları 5 milyon TL ile katkıda bulunurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yapılan bu yardımdan dolayı tüm sarı-lacivertli camiayı tebrik etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise yapılan yardımlar ile alakalı şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu günlerde; devletimizin ve bilim kurulumuzun tüm uyarılarına istisnasız uyum göstermekle birlikte hepimizin üzerine düşen bir başka konu da bu zor dönemde topyekün kenetlenerek ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu topraklarda yalnız olmadıklarını gösterme, el ele vererek onlara destek olma zamanıdır.

Türkiye olarak bizi biz yapan değerlerimizi hatırlayıp özümüze dönerek, fedakarca imkanı olanların ihtiyacı olanlar için harekete geçtiği' bir seferberlik ile bu dönemi tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışma içinde hep beraber geride bırakacağımıza inanıyoruz.

"5 MİLYON TL İLE 33 BİN GIDA KOLİSİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımımız, İstanbul Valiliğimizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına Getir Şirketi ile birlikte başlattığı, 6 hafta boyunca sürecek kampanyaya destek oluyor.

Futbol A Takımımız, çorbada bizim de tuzumuz olsun ruhu ile inisiyatif kullanarak aralarında topladıkları 5 milyon TL ile bu değerli kampanyaya 33 bin gıda kolisi desteği yaparak katılıyor.

Bizi biz yapan değerlerimize sarılıp bugünleri geride bıraktığımızda gurur ve onur duyulacak bir fotoğrafın parçası olan ve olacak her bir kurum ve bireye şükranlarımızı iletiyor, en az kayıpla, en kısa zamanda bugünlerin sona ermesini temenni ediyoruz.

"VALİLİĞE VE SPONSOR ŞİRKETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu doğrultuda; spor camiamızın tüm paydaşlarına çağrımız bu zor mücadelede devletimize destek olarak ülkemize dayanışma ruhunu hep beraber yayalım.

6 hafta boyunca toplamda 333 bin gıda kolisini evlerinden çıkamayacak büyüklerimize ulaştıracak bu önemli adımı hayata geçirerek ülkemize duyduğumuz vefamızı da göstermemizi sağlayan başta İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm valilik çalışanlarına ve sponsorumuz Getir şirketine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Spor

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Fenerbahçeli futbolculardan, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
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Haberler ›› Spor ››Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı - Spor
Yorumlar (1)
SOLAYAK:Dünyada yoktur eşin benzerin, hiç kimse sana benzemez büyük fenerim.
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