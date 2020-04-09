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Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek

Fenerbahçe Spor Kulübü, 65 yaş üzerindeki üyelerine ve kombine kart sahiplerine 'Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi' ile yardımcı olacak.

09.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:21
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri ile kombine kart sahiplerine destek kolisi göndereceklerini bildirdi.

Mustafa Kemal Danabaş, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, koronavirüsün Türkiye 'de etkisini göstermeye başladığı andan itibaren her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Günden güne de gelişmelere uygun olarak bu tedbirleri güncelleyerek hayatımıza devam ediyoruz. Başkanımız Sayın Ali Koç'un önderliğinde, devletimizin uyguladığı 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağından sonra, 65 yaş üzeri kulüp üyelerimiz ile kombine kart sahiplerimize nasıl destek olabileceğimiz ile ilgili bir beyin fırtınası yaptık. Bunun sonucunda da 'Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi' adı altında onlara temizlik malzemeleri ve gıda malzemeleri içeren koliler göndermeye karar verdik."

13 NİSAN'DAN İTİBAREN GÖNDERİLECEK

Yardım kolilerini 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren göndereceklerini aktaran Danabaş, "Futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlarımıza bu koliler iletilecektir. 5 bini aşkın 65 yaş üzeri kişi tespit ettik. Adresleri güncellemek ve onaylamak için ciddi bir kısmına ulaştık. Hala ulaşamadığımız üyelerimiz var. Kombine kart sahiplerinin hepsine ulaştık. Bizim ulaşamadığımız üyelerimiz 444 1907 numaralı telefondan kulübümüze veya uyeiliskileri@fenerbahce.org mail adresinden bize ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Türkiye, Spor
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