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Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'Destek Kolisi' yardımı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 65 yaş üzerindeki üyelerine ve kombine kart sahiplerine 'Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi' ile yardımcı olacak.

09.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:23
Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'Destek Kolisi' yardımı
Fenerbahçe Spor Kulübü, 65 yaş üzerindeki üyelerine ve kombine kart sahiplerine 'Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi' ile yardımcı olacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı gelen 65 yaş üzeri kulüp üyelerine ve kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek. 65 yaş üzeri kulüp üyeleri ile futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlara yardım kolileri iletilecek. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 5 bini aşkın 65 yaş üzeri kişi tespit edildiği ve yardımların pazartesi gününden itibaren başlayacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Spor
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Haberler ›› Spor ››Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'Destek Kolisi' yardımı - Spor
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