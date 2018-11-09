Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ve Sampaoli Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile ilgili basında çıkan haberleri yalanladı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Gümüşdağ da yalanlamıştı

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da söz konusu iddiayı yalanladı.

Gümüşdağ'ın açıklaması şöyle;

"Hedefimiz belli. Biz 5 yıldır aynı hedefe odaklanıyoruz. Amacımız şampiyon olmak. Avcı ile 12 yıldır beraberiz. Bizle istişare etmeden hocamız bir başka kulüple görüşmez. Bizim bilgimiz olmadan Abdullah Avcı ile görüşülüyorsa da bu konuda bir bilgimiz yok şu an için."