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Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

23.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:30
Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız." denildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray, Twitter, Spor

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