Haberler» Güncel» Haber

Fenerbahçe'den 'Adil Rami' açıklaması

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami'nin transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

25.08.2019 14:20 Fenerbahçe'den 'Adil Rami' açıklaması
Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami'nin transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada son olarak Fransa Ligue1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan savunma oyuncusu Adil Rami'nin transfer görüşmelerine başlamak için bugün İstanbul'a geleceği açıklandı. Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. "
(İHA)

Olympique Marsilya, Fenerbahçe, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:58   Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu
14:58   Köpekten korkan kedi 15 saat ağaçta mahsur kaldı
14:58   Minibüsü yakılan şoförden teröre tepki
14:57   Kalın: şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
14:56   Sierra Leone'de eğitim gören yetim öğrencilere yardım
14:55   "Kadına şiddeti kınıyoruz"
14:54   Motosikletle tır altında ezilerek hayatını kaybeden Burak Demir'in ailesi eylem yaptı