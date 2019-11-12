Haberler » Spor » Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı - Spor

Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı

Sarı lacivertli ekip, Ozan Tufan'ın takım arkadaşı olan 19 yaşındaki golcü futbolcu Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.

12.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:33Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı

Hem gelecek sezon için güçlü bir kadro için hem de genç isimleri kadrosuna katmak isteyen , forması giyen Ahmed Kutucu'nun peşine düştü.

SCHALKE İLE 2022 YILINDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fenerbahçe Kulübü, Schalke 04 forması giyen Ozan Tufan'ın da takım arkadaşı olan 19 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu ile ilgileniyor. 19 yaşındaki golcü futbolcunun Alman temsilcisi Schalke ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.

Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan genç futbolcu bu sezon Schalke formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

Juventus Ronaldo için kararını verdi: Ceza yokJuventus Ronaldo için kararını verdi: Ceza yok

FenerbahçeFenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! 5 futbolcu için düğmeye basıldı

Fatih Terim, NagatomoFatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti

İsrailİsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdiler


Fenerbahçe, Ozan Tufan, Schalke, Spor

HABER YORUMLARI (1)
TUFAN:ozan tufan ne zaman almanya''ya transfer oldu ?? ozan kabak olmasın o??
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:49 Antalya'da, futbol turizmindeki kamp hedefi 2 bin 300 takım
15:48 Galatasaray'da iki kritik gün!
15:46 Efsane başkan İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevlerini bıraktı
15:46 Ahmet Ağaoğlu: "Futbolun marka değerinin büyük zarar gördüğüne inanıyorum"
15:39 Antalya'da, futbol turizmindeki kamp hedefi 2 bin 300 takım
15:33 Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
15:05 Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı
14:40 Juventus Ronaldo için kararını verdi: Ceza yok
14:03 Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Kaplan oldu
13:56 Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! 5 futbolcu için düğmeye basıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:51:32