Fenerbahçe'den, Albayrak için geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:41
Fenerbahçe , korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." - İSTANBUL
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor