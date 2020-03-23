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Fenerbahçe'den, Albayrak için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

23.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:50
Fenerbahçe'den, Albayrak için geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe , korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

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